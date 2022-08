(Bijna) terug naar school: waarom de ene "gratis" laptop je als ouder meer kost dan de andere

Als minister Weyts een bedrag van 510 euro per leerling voorziet, waarom is de korting die je als ouder krijgt dan vaak toch lager? Daarvoor zijn verschillende redenen mogelijk. Als scholen meer leerlingen hebben dan toen de bedragen werden berekend, houden ze per leerling een kleiner bedrag over. Zij keren dan bijvoorbeeld 480 euro aan de ouders uit wanneer die een toestel moeten aankopen. Sommige scholen betalen die korting in schijven uit, gespreid over verschillende schooljaren. Andere kiezen voor een eenmalige terugbetaling.