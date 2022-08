Eén jaar na hun vlucht uit Afghanistan: "Hier in België ben je iemand als vrouw"

Nog elke dag volgt ze via sociale media de situatie in Afghanistan op de voet. Ze is weinig hoopvol: "Het wordt er elke dag erger en erger." Ze is erg geraakt door het leven dat vrouwen daar moeten leiden. Het leven daar is niet te vergelijken met de vrijheid in België. "De rechten die vrouwen hier hebben, zijn voor ons ongezien. Hier betekenen vrouwen iets."

Razia spreekt al goed Nederlands. Ze kreeg een intensief taalbad bij Acerta. Daar kan ze in het najaar aan de slag als HR Consultant.

Razia is trots op haar kinderen. "Mijn zoon begint in september aan zijn studies International Business in Brussel, mijn dochter hervat haar studie Geneeskunde aan de Universiteit van Gent." Net als hun moeder hebben ze de ambitie om het te maken in hun leven, ook al moeten ze hier volledig opnieuw beginnen.

Razia's man, die diplomaat was in China, wil graag adviseur worden op een ambassade. Maar eerst wil hij goed Nederlands leren spreken.