Ex-man van Britney Spears veroordeeld voor verstoren van haar huwelijksfeest

In november vorig jaar maakte een Amerikaanse rechtbank een einde aan het bewindvoerderschap van Britney Spears. Daar was de zangeres van hits als “Baby one more time” en “Toxic” in 2008 onder geplaatst na mentale en emotionele problemen. Voor alle grote en kleine beslissingen in haar persoonlijke, zakelijke en financiële leven moest ze toestemming vragen aan haar bewindvoerder. Tot in september vorig jaar was dat haar vader, Jamie.