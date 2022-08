Ga in Brugge eens op de thee ... tussen de kippen

Kippen Theetuin is de naam van de bijzondere zaak, die in de Vaartstraat in Brugge de deuren heeft geopend. En zoals de naam het zegt, heeft de zaak kippen in huis, of toch in de tuin. Gastvrouw Liesbeth Goegebeur ontvangt haar gasten dus niet alleen met een kop thee, maar ook met het gezelschap van bijna 10 kippen. Ze zijn leuk om naar te kijken en ze zijn een makkelijk gespreksonderwerp, zo blijkt.