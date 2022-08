Antwerp Pride Parade van start gegaan: met 65 delegaties is het de grootste ooit  

Een andere uitdaging voor de organisatie is het apenpokkenvirus. "Er is evenveel kans om besmet te raken met het apenpokkenvirus of met het coronavirus, hier als op om het even welk festival. Er is dus geen enkele reden om niet naar de Pride te komen. Dat zegt ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke", reageert Bart Abeel.

De organisatie sensibiliseert wel rond apenpokken samen met Sensoa. "Wat er zich in de marge van het festival afspeelt, daar hebben we geen controle over."