Hitte in Europa slecht voor oogst suikerbieten, mogelijk komt productie snoep en chocolade in de problemen

Heel wat groentetelers maken zich trouwens zorgen over hun opbrengst, benadrukt Vandamme, hoewel de meeste groenten die in het voorjaar gezaaid of geplant zijn wel een goeie start hebben kunnen maken.



"De landbouwer die de regen niet ziet komen, probeert te irrigeren, maar er is bijna nergens nog water beschikbaar, waardoor gewassen staan te verpieteren op het veld. Ook de aardappelen beginnen af te zien door de droogte en zeer hoge temperaturen. De plant gaat dan echt in een stressreactie en gaat versneld tot afrijping over. Dat is niet positief voor de grootte van bijvoorbeeld aardappelen, wortelen en bloemkolen, ze stoppen gewoon met groeien. Er zijn dus wel wat zorgen. Als er geen neerslag valt, staat het er niet goed voor voor verschillende teelten."