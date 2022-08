"Kunst op het Water" in Sint-Niklaas lokt enkele honderden kijklustigen op eerste avond

Gisteravond is "Kunst op het Water" geopend, met onder meer 3 imposante kunstinstallaties op de vijvers in het Romain De Vindtspark in Sint-Niklaas. Een paar honderd bezoekers konden op de openingsavond al genieten van de feeërieke sfeer die de werken uitstralen.

Blikvanger is "Floathing Earth", de gigantische aardbol van de vermaarde Engelse kunstenaar Luke Jerram, die voor het eerst op het Europese vasteland te zien is.

"Mensen verwonderen en ontroeren met kunst, dat is de bedoeling van dit kunstproject in het stadspark", zegt schepen voor Cultuur Filip Baeyens (N-VA). "En tegelijk staan we aan het verkoelende water van de vijvers ook even stil bij het grote klimaatvraagstuk.”