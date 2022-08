Waterstand van Rijn in Kaub te laag voor meeste schepen: "Risico om vast te lopen is te groot"

36 centimeter is te laag voor de meeste schepen, zegt ook Gisèle Maes, voorzitter Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen en afgevaardigd bestuurder van de binnenvaartrederij Victrol aan onze redactie. "Degene die wel nog kunnen varen kunnen heel weinig meenemen", legt ze uit. Voor sommige schepen is hun diepgang ongeladen al te diep.

Het is voor alle duidelijkheid niet zo dat de volledige Rijn onbevaarbaar is. Er is voor de meeste schepen nu wel een knip tussen de Beneden- en Boven-Rijn. "Heel wat binnenschippers nemen geen vrachten meer aan voorbij Kaub", legt Sys uit. "Het risico om vast te lopen is te groot. We willen geen Suezkanaalincident in de binnenvaart dat alles blokkeert."