Loods in Aarschot volledig vernield na zware brand, asbest vrijgekomen

De zware brand brak rond 16.30 uur uit in de oude loods aan de Duivenstraat in Aarschot. Door de droogte konden de vlammen zich in verschillende richtingen verspreiden over een aanpalend weiland. De brand ging gepaard met een grote rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. De brandweerkorpsen uit Aarschot, Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Leuven en Landen kregen samen het vuur onder controle.