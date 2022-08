Motorrijder uit Herzele omgekomen na ongeval op de N8 in Lierde

Het parket onderzoekt het ongeval in Lierde, waarbij een motorrijder van 52 uit Herzele om het leven is gekomen. Rond 20 uur gisteravond is een auto ingereden op de motor die voor hem reed, in de richting van Brakel. De motorrijder werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij overleden aan een ernstig schedeltrauma.

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld die de precieze omstandigheden van het ongeval moet onderzoeken. Daarvoor zijn de auto en de motorfiets in beslag genomen. De autobestuurder is een man van 39 uit het West-Vlaamse Spiere-Herkijn. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen.