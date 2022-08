MS- en revalidatiecentrum in Pelt sluit  volledige afdeling door vertrek van  revalidatiearts: "30 bedden minder"

Het personeelstekort is voelbaar in verschillende sectoren, en ook het zorgpersoneel is flink uitgedund. In het Mariaziekenhuis in Pelt, ook een deel van Noorderhart, zijn op dit moment 50 tot 60 bedden gesloten. "Het is wel vakantie, maar toch is dat uitzonderlijk veel. Hopelijk kunnen we in september weer meer bedden openstellen. Maar we zijn al bijna een jaar niet meer op volle capaciteit aan het draaien, dus ik vrees voor het najaar," zeggen ze bij Noorderhart.