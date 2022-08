Nieuw medicijn uit Amerika moet kankerpatiënt Frank uit Gent redden: "Inzamelactie als laatste oplossing"

"Ik voelde me in de zomer van vorig jaar steeds zwakker worden en voelde dat er iets mis was met mijn buik. Na een aantal onderzoeken volgde de harde diagnose: galwegkanker." Galwegkanker is een zeer zeldzame kanker met weinig overlevingskansen. Frank kreeg te horen dat hij nog maar 4 maanden te leven had. "Maar door een goed aanslaande chemokuur zit ik hier 8 maanden later nog. Wel in het ziekenhuis, want er zijn complicaties." Het ziekenhuis kan Frank nog 1 chemokuur geven, maar dan stopt het.