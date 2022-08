Elektronen surfen op plasmagolven: 85 jaar oude theorie rond noorderlicht bewezen in het lab 

Het mechanisme achter het licht was dus al even bekend, maar toch schuilde er nog een klein mysterie in: het was nog nooit aangetoond hoe die neuronen zó snel kunnen gaan. In 1937 kwam Nobelprijswinnaar Hannes Alfvén, een Zweedse natuurkundige, met een theorie: de deeltjes zouden meesurfen op de plasmagolven, net zoals surfers profiteren van de energie van een golf om snelheid te maken. Maar dan wel tot 72 miljoen kilometer per uur.