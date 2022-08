Penthouse brandt helemaal uit in Hasselt

In de Oeverstraat in Hasselt is vanmiddag brand uitgebroken op de bovenste verdieping van een appartementsgebouw, op de hoek met de Havenstraat. De brandweer kwam ter plaatse en het vuur is volledig gedoofd. Er was niemand aanwezig in het appartement. De huisdieren van de bewoonster werden door de brandweer gevonden in de keuken en konden worden gered.

Een aantal straten in de nabije omgeving werden afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk konden doen en mensen op afstand bleven. De bewoners van de andere appartementen zijn op eigen initiatief naar buiten gegaan en kunnen intussen terug in hun woning. Alleen in de appartementen onder het penthouse wordt nog een grondige check-up gedaan vóór de bewoners kunnen terugkeren.

Het penthouse is helemaal uitgebrand en onbewoonbaar. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan.