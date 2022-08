Pop-upbar Zanzibar Merchtem moet toch deuren sluiten: "We hebben echt alles gedaan om het te voorkomen" 

De Raad van State heeft met onmiddelijke ingang de nieuwe vergunning voor de zomerbar Zanzibar geschorst. Daarmee valt definitief het doek over de pop-upbar die sinds 2019 te vinden was aan de Dahliastraat in Steenhuffel, bij Merchtem. "Boeken toe. Sereniteit. Het is zo. We deden alles wettelijk. Dit is zo erg", zucht mede-zaakvoerder Wim Walravens.