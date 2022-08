Wim uit Middelkerke doet  recordpoging van 70 uur petanquen: "Opbrengst voor Pleegzorg West-Vlaanderen"

Om echt in het Guinness Book of Records te komen, zou Wim elk uur van zijn poging een getuige nodig hebben, maar dat is niet gelukt. Daarom is er geen officiële registratie van de poging. Als Wim het huidige wereldrecord van 52 uur petanque kan breken, zal het dus ook niet in het boek komen. "Ik zet mijn persoonlijke ambitie daar graag voor aan de kant, de motivatie blijft even groot zolang ik Pleegzorg West-Vlaanderen maar kan steunen", sluit hij tevreden af.