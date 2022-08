Spectaculair ongeval in heuse actiefilm-stijl in Wevelgem: "Schrik van mijn leven, maar zonder gewonden!"

De man uit Wervik reed op de E403 en wilde de A19 oprijden. Maar in plaats van de bocht te nemen, reed hij rechtdoor de graskant in. Hij scheerde vlak naast een paal, werd in de lucht gekatapulteerd, en kwam uiteindelijk op zijn dak terecht en tegen een auto die er net passeerde.

De bestuurder in de tweede auto beleefde de schrik van zijn leven: "Ineens kwam van beneden naast de A19 een auto over de graskant gevlogen. Precies zoals in de films. Daarna is hij tegen mij gebotst.”

De eerste bestuurder, uit Wervik, kon zelf uit zijn auto kruipen en houdt er alleen maar twee pleisters aan over op zijn rechter onderarm. “Ik weet ook niet zo goed wat er precies is gebeurd”, stamelde hij na het ongeval. “Ik besef dat ik erg veel geluk heb gehad.” Ook de aangereden bestuurder raakte niet gewond. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang erg moeilijk passeren op de A19 richting Ieper.