80-tal vaten met chemisch afval gedumpt in Tongeren

Het is al de zevende dumping in Limburg dit jaar. De vorige dumping, eind vorige maand in Voeren, was de grootste van de afgelopen twee jaar. Toen werden er 183 vaten gevonden, goed voor zowat 3.000 liter afval. Het parket Limburg blijft daarom oproepen om verdachte situaties te melden via het anoniem drugsmeldpunt. Dat is te bereiken via 0800 20 877 of via de website.