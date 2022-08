4 damherten doodgebeten door wolf in Helchteren: "Gat gegraven onder omheining"

De wolf sloeg toe in Helchteren in de Pannensman, dichtbij het domein Molenheide en het militair domein. Dat is de thuisbasis van de roedel. Eric Henrotay woont daar en heeft er al 40 jaar damherten lopen. Vannacht hebben dus ook wolven die damherten ontdekt.

"Toen ik vanmorgen opstond, zag ik 2 herten onbeweeglijk in de zon liggen. Ik had onmiddellijk door dat er iets niet klopte." Toen Henrotay dichterbij ging kijken, zag hij dat een hert in de nek was gebeten en het andere dier volledig was opengereten. "Iets verder zag ik dan nog 2 kadavers liggen, ook helemaal leeggehaald", zegt hij vol afschuw.