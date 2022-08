Twee personen naar ziekenhuis na Antwerp Pride: "Gaan ervan uit dat ze onder invloed waren"

"We kregen eerste melding dat twee personen zich wat vreemd gedroegen", zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen. "Dan zijn die twee onwel geworden. De medische diensten zijn ter plaatse gekomen en hebben de eerste zorgen toegediend. Een van de twee personen is bewusteloos geraakt en moest gereanimeerd worden. Hij is in zeer zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis. Hoe hij er nu aan toe is, weten we niet. De andere persoon, een vrouw, was er veel minder erg aan toe. Ze had zichzelf verwond en had ook medische zorg nodig."