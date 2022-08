Buurt protesteert in badjas tegen Antwerps vijfsterrenhotel: "Arrogant hotel even in z'n blootje zetten"  

De hoteleigenaar wilde met de wegafzetting 'een bepaald soort volkje' weghouden om zijn gasten rustig van hun kamer naar het wellnesscentrum te laten wandelen. "Omdat we medelijden hebben met de hotelgasten die in hun badjas de straat over moeten, staan we hier solidair in badjas", knipoogt initiatiefnemer Frank Bruynseraede cynisch. "We zijn kwaad dat het hotel publiek domein als privéterrein behandelt. Het leek ons zinvoller om die arrogantie even in haar spreekwoordelijke blootje te zetten."