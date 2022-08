Spanje zwaar geteisterd door bosbranden in regio rond Zaragoza, 1.500 mensen geëvacueerd

Deze zomer is in Spanje al zo'n 240.000 hectare landbouw- en natuurgebied afgebrand. Spanje en Portugal zijn de zwaarst getroffen regio's in Europa.



Uit voorlopige cijfers blijkt intussen dat er sinds begin dit jaar in de hele Europese Unie al 660.000 hectare bos is afgebrand. In Frankrijk maken ze volgens de Europese cijfers de ergste zomer in 16 jaar mee, vooral door de grote bosbranden die er al waren in de Gironde, in het zuidwesten van Frankrijk.



In de Gironde heeft het intussen eindelijk geregend, na een wekenlange periode van droogte. De grote bosbrand die er al vijf dagen woedt in de buurt van Landiras, ten zuiden van Bordeaux, is er nu onder controle. Zo'n 8.000 mensen mochten vanmiddag naar hun huis terugkeren. Dat het vur onder controle is, betekent ook nog niet dat het volledig geblust is, waarschuwt de brandweer. De strijd tegen de bosbranden in Frankrijk is dus nog lang niet ten einde, want er zijn ook pyromanen die de branden doelbewust aansteken.