Brand in natuurgebied in Lanaken: "Zonder verdere escalatie krijgt men dit onder controle"

De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg probeert vanavond met man en macht een brand te blussen in een bos- en natuurgebied in de buurt van de Bessemer, in het grensgebied Lanaken-Zutendaal. Burgemeester Marino Keulen benadrukt dat de korpsen de brand deze nacht normaal gezien onder controle kunnen krijgen.