Wie wint Zomerhit 2022? De tien finalisten zijn bekend

Vanaf nu kan er gestemd worden voor de overwinning. De lijnen blijven ook gedurende de liveshow nog open. Pas op het einde worden de stemmen geteld en weten we wie Zomerhit 2022 wint.

De show in Blankenberge vindt op zaterdag 20 augustus plaats aan de jachthaven, op de kruising van de Havenstraat met de Franchommelaan en is gratis toegankelijk. Hij wordt live uitgezonden op Eén en Radio2 om 20.50 uur. Alles is ook te volgen op VRT NU en in de Radio2-app.