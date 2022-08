Door een zwaar ongeval was de N8 in Oudenaarde helemaal afgesloten: motard in levensgevaar

Het ongeval op de N8 is rond 15 uur gebeurd, toen een auto richting Oudenaarde een parking wilde oprijden. Tegelijk kwam de motorrijder aan die richting Kluisbergen reed. Maar de automobilist merkte de motorrijder te laat op, en die reed in de flank van de auto. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen buiten levensgevaar.

Het parket Oost-Vlaanderen laat weten dat de bestuurder niet te snel reed, en ook niet onder invloed was van drank of drugs. Zijn rijbewijs werd wel voor 15 dagen ingetrokken. Het parket stelt ook een verkeersdeskundige aan die het ongeval moet onderzoeken.