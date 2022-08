Belgische computerwetenschapper hackt Starlink-schotel van Elon Musk… met printplaat van 25 euro

De service is nog in volle opstart. In februari kondigde Elon Musk aan dat er zo’n tienduizend abonnees waren “in de Verenigde Staten en het buitenland”. In België betaal je momenteel maandelijks 99 euro aan abonnementskosten, en eenmalig 639 euro voor de antenneschotel die je thuis kan installeren. Dat is relatief duur voor een land waar de internetdekking doorgaans goed is, maar het kan wél een oplossing zijn voor regio's waar dat veel minder het geval is.