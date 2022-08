Laatste keer feest in hotel Koeckhofs in Hamont-Achel: "Fantastisch hoe heel het dorp plezier heeft gehad aan ons hotel"

Bonneu blikt tevreden terug, maar kijkt ook hoopvol naar de toekomst. "Gisteren hadden we een mooi afscheid in het restaurant, vandaag hebben we feest voor het hele dorp, het is mooi geweest. Morgen gaan we even uitkateren, maar nadien zijn we volop aan het werk in ons restaurant, dat nu een restyling krijgt. Geen tijd dus om in een zwart gat te vallen", lacht hij tevreden.