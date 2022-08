Na 3 jaar afwezigheid trekt Oldtimer Fly- en Drive-in weer 10.000 bezoekers naar vliegveld in Schaffen  

Na twee afgelaste edities vond dit weekend weer de Oldtimer Fly- en Drive-in plaats op het vliegveld van Schaffen bij Diest. Twee dagen lang werden oldtimers tentoongesteld. Het gaat dan zowel om auto's als om oude vliegtuigen. "Voor mij zijn ze allemaal even bijzonder", zegt organisator Koen Bosmans. En hij is duidelijk niet de enige die dat denkt. "We hebben nog niet geteld, maar ik denk dat we zeker een 10.000 tal bezoekers hebben gehad. Het goede weer helpt, maar misschien is het zelfs iets te goed. Vorige week hebben we extra tenten gehuurd om meer schaduw te voorzien. Dat is niet vanzelfsprekend op een vliegveld."