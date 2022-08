Freya de walrus is niet meer: Noorwegen is erg verdeeld over "euthanasie" van het dier

Daar was ze een attractie geworden voor veel bezoekers, maar tegelijk ook een bron van ergernis. Ze kroop graag op de kleine bootjes in de haven en deed die dan zinken of ze werden beschadigd. De eigenaars spraken over "vandalisme" en de verzekeraars morden.

Walrussen zijn doorgaans niet zo gevaarlijk, maar kunnen dat wel worden als ze geïrriteerd worden. De overheid had de voorbije dagen mensen gewaarschuwd om uit de buurt van het dier te blijven, maar blijkbaar gebeurde dat niet. Mensen bleven zwemmen of met een kajak rondvaren tot vlakbij Freya.