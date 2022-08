Grote brand in stallen van boerderij in Wauberg bij Peer

In een boerderij aan de Waubergdijk in Wauberg bij Peer is rond 11.15 uur een zware brand uitgebroken in 2 stallen. In één stal stonden runderen, waarvan de boer een groot deel naar een weiland heeft kunnen evacueren. Toch is een 25-tal dieren in de brand gebleven. In een andere stal waren vooral stro en materiaal opgeslagen. Ondertussen heeft de brandweer de brand volledig onder controle, maar zal ze vandaag en mogelijk ook nog morgen moeten nablussen.