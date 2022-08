Hamme zoekt oplossing voor kurkdroge en harde voetbalvelden: "Best over de gemeentegrenzen heen"

Niet alleen voor de start van het voetbalseizoen zit Hamme met de handen in het haar. Ook voor daarna. "Want als het in het najaar dan toch goed zou regenen, dan worden de velden herschapen tot modderpoelen. En dat is dan weer een reden voor de bond en de scheidsrechters om wedstrijden niet te laten doorgaan", legt de sportschepen uit.

In afwachting van een oplossing - of regen - kunnen de voetballers wel trainen op de terreinen van de acht liefhebbersploegen. "Dat is twee keer per week en dan nemen ze niet al te veel risico's met tackles", zegt De Mey nog. Maar toch is het zeker niet ideaal en kunnen ze zich nog blesseren. Hopelijk kunnen we met verschillende partijen tot een oplossing komen."