Motor crasht na straatrace in Sint-Niklaas

Een motorrijder is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij gecrasht was tijdens een straatrace met een andere motor aan het klaverblad van de E17 in Sint-Niklaas.

De twee motorrijders waren al een tijdje met een hoge snelheid aan het racen in de Puitvoetstraat. Toen de race zich via de N16 verplaatste in de richting van het klaverblad liep het grondig mis. Eén van de twee motards miste een bocht op de aansluiting van de N16 met de E17 richting Gent. Hij vloog eerst een aantal meters door de lucht om daarna zo’n zes meter lager terecht te komen in de berm van de Oude Heerweg. De motard werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Volgens buurtbewoners is de omgeving al langer het toneel van roekeloze straatraces. Nochtans geldt er een snelheidsbeperking van 50km per uur en doet de politie er ook regelmatig snelheidscontroles.