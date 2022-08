Brief bewijst dat ontdekker Howard Carter voorwerpen stal uit graf van Toetanchamon

Bijna onmiddellijk na de officiële opening gingen geruchten de ronde dat de archeoloog voordien al voorwerpen uit het graf ontvreemd had. Die geruchten konden echter nooit echt hardgemaakt worden, tot nu.

In 1934 ontdekte filoloog Sir Alan Gardiner dat Carter hem een gestolen stuk uit het graf van Toetanchamon gegeven had. Hij confronteerde hem daarmee in een brief. Die brief zat tot nog toe opgeborgen in een privéarchief.