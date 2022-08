Bestuurder komt om het leven nadat zijn pick-uptruck op hoek van huis botst in Oostvleteren 

De brandweer kwam ter plaatse en zag meteen dat het ernstig was, vertelt overste Guido Snick van brandweerpost Lo-Reninge. "Bij aankomst zagen we aan de schade van het voertuig al dat het een zeer zware klap geweest moet zijn. De bestuurder was al uit het voertuig bevrijd en werd gereanimeerd. Voor hem kwam echter alle hulp te laat. De vrouw hebben we dan uit het wrak kunnen bevrijden. Zij is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De schade aan het huis valt mee omdat de auto net op de hoek is gebotst."

Het parket West-Vlaanderen heeft ook een bloedstaal gevraagd om te laten onderzoeken, omdat er een vermoeden is van gebruik van verdovende middelen.