Politiewagen die op weg is naar dringende interventie, botst op andere auto in Grobbendonk  

Zaterdag is een politiewagen van zone Neteland op een andere auto gebotst. Rond 18 uur was een ploeg op weg naar een dringende interventie via de Herentalsesteenweg in Grobbendonk. De twee inspecteurs reden in de richting van Nijlen met zwaailichten op en sirene aan. Toen het duo een auto wilde inhalen, liep het fout. De bestuurster van die wagen had de politiewagen niet gezien of gehoord en draaide links af om de parking van een sauna op te rijden. Daardoor botsten de twee voertuigen op elkaar.