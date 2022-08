Krakers brengen laatste weekend in Gentse Bernadettewijk door

Ondanks het feit dat ze gedwongen moeten verhuizen, blijft voor verschillende bewoners het hechte gemeenschapsgevoel het meeste bij. "Het is heftig geweest op sommige momenten, maar ik denk dat in het algemeen het groepsgevoel hetgeen is dat het meest zal bijblijven", meent bewoonster Anouk.

"Je kan daar eigenlijk niet van weg, van dat gemeenschapsgevoel. We hebben elkaar veel kunnen helpen en zaten dicht bij elkaar om spullen uit te lenen. Als er effectief een probleem was, pakten we dat ook samen aan. Ik denk dat onze tijd in de Bernadettewijk een mooi voorbeeld is voor veel mensen die hier in een bepaald vangnet terecht konden toen ze geen woonst hadden of het moeilijk hadden."