Opgesmukt Fietsenmonument officieel verhuisd naar Parikeberg in Brakel

De wedergeboorte van het Fietsenmonument in Brakel is een feit. Gisteravond is het verhuisde kunstwerk officieel ingehuldigd. Het Fietsenmonument is gemaakt van tientallen fietsframes. Het werd ontworpen door Marc Carlier, een kunstenaar uit Parike, deelgemeente van Brakel. Leerlingen van het Koninklijk Atheneum in Brakel hebben het gemaakt in 2005, toen Brakel "Dorp van de Ronde" was. Het kwam te staan op het Rondplein.