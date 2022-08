Gentse procureur-generaal ontkent wraakactie tegen advocaat Walter Van Steenbrugge

Het onderzoek draait rond een drugslabo in Lendelede en de productie van een grote hoeveelheid amfetamines. De kopstukken zijn een man uit Oostende en een Nederlander. Het gerecht wil in totaal 25 personen vervolgen in de zaak, onder hen ook advocaat Walter Van Steenbrugge.

Het gerecht kon beslag leggen op een telefoongesprek tussen Van Steenbrugge en zijn cliënt. Daaruit zou blijken dat de strafpleiter zijn boekje te buiten is gegaan. Hij zou zijn cliënt geadviseerd hebben om gsm's, computers en laptops van zijn zoon - een andere verdachte - te laten verdwijnen. Ook een tweede advocaat wordt daarvan verdacht.

Het is nu aan de raadkamer om te beslissen of er voldoende aanwijzingen zijn om beide advocaten naar de rechtbank te sturen. Als ze worden doorverwezen zal de correctionele rechter beoordelen of er sprake is van het helpen van een criminele organisatie.