Salman Rushdie lijkt aan de beterhand na aanval: hij ademt opnieuw zelfstandig en kan terug spreken

Rushdie, bekend van het boek "De duivelsverzen", werd eergisteren op een lezing in Chautauqua, in het uiterste westen van de Amerikaanse staat New York neergestoken. Hij liep drie steekwonden in de nek, vier steekwonden in de maag, een prikwond in het rechteroog, een prikwond in de borst en een snee in de rechterdij op.