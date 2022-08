Tom "Spider-Man" Holland stopt voorlopig met sociale media voor zijn mentale gezondheid

Tom Holland (°1996) brak als tiener door met de film "The impossible" over de dodelijke tsunami die Zuidoost-Azië in 2004 trof. Bij het grote publiek is hij vooral bekend voor zijn rol als Spider-Man in verschillende Marvel-films. Hij speelde daarnaast ook hoofdrollen in andere films als "The devil all the time" (2020) en "Uncharted" (2022).

De acteur is samen met het Amerikaanse model en actrice Zendaya Coleman. Zij speelt naast Holland in de "Spider-Man"-films, maar is ook bekend voor haar rol in sciencefictionfilm "Dune" en in HBO-reeks "Euphoria".