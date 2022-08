Tropische carnavalstoet met waterspelletjes in Wellen: "Mag  jaarlijkse traditie worden"

Sinds 2020 werd er door corona geen carnaval meer gevierd in Wellen. "We moesten en zouden ons jubileum vieren", zegt prins carnaval Kristof Govaerts. "Onze lichtstoet op vette dinsdag is al niet kunnen doorgaan, dus wilden we er nu een zomers feestje van maken."

Zomers is het zeker, met een thermometer die zo'n 34 graden meet. "We laten die hitte niet aan ons hart komen, we genieten ervan dat carnaval kan doorgaan. Met zomerse thema's en kostuums die voor het eerst veel te warm zijn, het is eens iets anders", zegt deelneemster Caroline Cauwberghe.