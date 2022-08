Ruim 700 vrachtwagens op Truckshow Bekkevoort.

Op die liefde voor oudere modellen staat geen leeftijd, bevestigt bezoeker Dylan. "Die oudere modellen zijn m'n ding. Vooral van het merk Scania. Ik ben zelf ook trucker. We hebben in ons transportbedrijf een vrachtwagen met meer dan 1.400.000 kilometer op de teller. Daar heb ik een speciale band mee. Hier is het gezellig om ernaar te kijken, maar de job is dat soms minder. Ik moet om 2 of 4 uur 's morgens vertrekken en het zijn lange dagen. De sector heeft het ook moeilijk nu met de brandstofprijzen en files worden alleen maar langer."