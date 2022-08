Nieuw festival HEAR HEAR op de Pukkelpopwei: "Het is heet, maar nooit te warm voor een festival"

De organisatie van Pukkelpop speelde al in 2019 met het idee om een nieuw dagfestival te organiseren. Maar toen kwam de coronacrisis, en ging het basisidee voor HEAR HEAR noodgedwongen de koelkast in. "We hadden het gevoel dat we op Pukkelpop veel hiphop en dance programmeerden, en steeds minder indiemuziek. Daar wilden we iets anders tegenover zetten", zegt woordvoerder Frederik Luyten.

"En HEAR HEAR rijdt ook een beetje het gat dicht, na twee jaar gemiste inkomsten door de coronacrisis. Al bekijken we met Pukkelpop elk jaar wat we extra kunnen doen, als de omstandigheden meezitten. Zo organiseerden we in het verleden al Rimpelrock en Summer Swing voor oudere muziekliefhebbers", verduidelijkt hij.

"HEAR HEAR past bij waar we in de toekomst naartoe willen: Pukkelpop is een uitgesproken jongerenfestival, en dat willen we blijven, dus dan is het fijn dat we daar met HEAR HEAR iets anders kunnen naast zetten voor een ander publiek. En als organisatie is het interessant om kosten te spreiden over meerdere evenementen."