Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V) wil water van zuiveringsstations gebruiken voor land- en tuinbouw: "Absurd om het niet te doen"

Het water is sinds juni uit voorzorg geblokkeerd uit vrees voor PFAS in het water. PFAS is de verzamelnaam voor allerlei chemische stoffen. "De voorbije jaren mocht dat water wel als irrigatiewater gebruikt worden", legt Dochy uit. "Sinds de problematiek bij het bedrijf 3M in Antwerpen, heeft de Vlaamse overheid beslist om dat water te blokkeren voor heel Vlaanderen. Ik vraag nu om controles uit te voeren in alle zuiveringsstations. Waar het water veilig is, kan het dan opnieuw ter beschikking gesteld worden van de boeren."