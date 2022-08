Vandaag nog zonnig en heet met maxima tot 34 graden, maar onweer ligt stilaan op de loer

Vanaf woensdag krijgen we frisser en wisselvalliger weer met buien en kans op onweer. Sommige van die buien kunnen behoorlijk stevig zijn. Die regen zal ook niet over het hele land vallen. Het kan lokaal droog blijven. De temperaturen blijven dalen naar het einde van de week toe. Volgens de huidige voorspellingen duikt het kwik tegen donderdag onder de 25 graden en is de hittegolf dan dus voorbij.