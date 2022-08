Politie onderzoekt verdacht overlijden op De Coninckplein in Antwerpen

"We hebben een melding gekregen dat iemand was ineengezakt aan het De Coninckplein", vertelt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. "Een ploeg is meteen ter plaatse gegaan. Zij zijn gestart met de reanimatie. De medische diensten hebben die vervolgens overgenomen, maar het slachtoffer is helaas overleden."

De politie had even daarvoor een melding gekregen van mensen die schoten hadden gehoord in de Bredastraat, niet ver van het De Coninckplein. Er werden bepaalde sporen gevonden, stelt de politie, maar er zouden geen betrokkenen (meer) geweest zijn.



Of er een verband is tussen beide zaken, wil de politie nog niet bevestigen. "Verder onderzoek zal duidelijkheid moeten scheppen over wat er gebeurd is", zegt Bruyns. "Het gerechtelijk labo is ter plaatse en ook de wetsdokter en het parket komen nog ter plaatse."