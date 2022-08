Apenpokken voor het eerst vastgesteld bij een hond

Volgens de onderzoekers tonen hun bevindingen aan dat er een debat nodig is over de vraag of huisdieren geïsoleerd moeten worden van besmette personen. Al in mei wees het ECDC, het Europese gezondheidsagentschap, erop dat patiënten best zoveel mogelijk contact vermijden met hun huisdieren. Op die manier zou het virus uiteindelijk ook terecht kunnen komen bij populaties van wilde dieren, zo wordt gevreesd.