Baby en peuter naar ziekenhuis gebracht nadat ze alleen waren aangetroffen in Plopsaqua Landen-Hannuit

De directeur van de Plopsa-pretparken, Steve Van den Kerkhof, bevestigt aan persagentschap Belga het incident dat vandaag door verschillende media naar buiten werd gebracht.

"Een van onze stewards stelde beweging vast bij een hoop tassen op een buitenlocatie", vertelt Van den Kerkhof. "Hij dacht eerst dat het om een dier ging. Toen hij dichterbij ging, stelde hij vast dat er zich een baby en een ander erg jong kind bevonden. Ze waren alleen en duidelijk achtergelaten."

De steward sloeg daarop alarm. "De kinderen konden niet meer communiceren en leken niet in goede doen", aldus de directeur. De hulpdiensten en de politie werden verwittigd. Twee ziekenwagens kwamen ter plaatse om de kinderen naar het ziekenhuis te brengen. Of ze daar nog steeds verblijven, is niet duidelijk.

Volgens de burgemeester van Hannuit, Manu Douette, zou het om een baby van zes maanden en een peuter van anderhalf jaar oud gaan. "Hun ouders zouden door de politie zijn opgepakt, maar daar heb ik nog geen officiële bevestiging van", zegt de burgemeester