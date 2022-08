Bewusteloze chauffeur rijdt 23 kilometer op linkerrijstrook op E314 tussen Houthalen en Lummen

De politie heeft de auto kunnen inhalen, is voor de auto gaan rijden en heeft de auto kunnen doen stoppen op de linkerrijstrook. “Het was nog niet zo simpel om de persoon uit de auto te halen, want tegenwoordig hebben alle auto’s een automatische vergrendeling als ze aan het rijden zijn”, gaat Gerry Peeters verder. “De takeldiensten van de federale politie zijn dan snel ter plaatse gekomen om de auto te openen.” De man is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie onderzoekt nog of de bestuurder drugs of alcohol heeft gebruikt.