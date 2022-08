Boeren uit Beverlo boos omdat onbekenden zomaar groenten op hun percelen stelen

Afgelopen weekend zagen de landbouwers hoe een dief er met 5 kilogram ajuinen probeerde vandoor te gaan. Dat was niet de eerste diefstal, zegt landbouwster Ann Govaerts: "We hebben er vannacht van wakker gelegen, omdat het meer en meer gebeurt. Enkele weken geleden zijn er in Stal op een perceel aardappelen gestolen, en nu op enkele meters van onze deur."